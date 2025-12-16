Baba ve Kızı Evde Ölü Bulunmuştu! Kan Donduran Gerçek Ortaya Çıktı

Bursa'da 3 katlı binada 28 yaşındaki Kübra Aybey'in giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi Aybey’in ise çatı katında asılı halde ölü bulunmasıyla ilgili olayın perde arkası ortaya çıktı. Aybey'in Kızı Kübra'yı boğup ardından çatı katında kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Bursa Ovaakça Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i (28) yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i (55) ise çatı katında asılı halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KARDEŞ ALT KATTAYMIŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

BABA SON ZAMANLARDA DURGUNMUŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

KIZINI BOĞUP KENDİSİNİ ASMIŞ

Yapılan soruşturmada Nazmi Aybey’in giriş katındaki dairede yatağındaki kızı Kübra Aybey’i boğup, ardından katı katında kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

