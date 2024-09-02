Baba ve 4 Yaşındaki Kızının Baraj ve Gölünde Cansız Bedenleri Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri bulundu.

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Baba ve 4 Yaşındaki Kızının Baraj ve Gölünde Cansız Bedenleri Bulundu

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Baba ve 4 Yaşındaki Kızının Baraj ve Gölünde Cansız Bedenleri Bulundu - Resim : 1
Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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