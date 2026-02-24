Baba ve 14 Aylık Kızı Öldüresiye Darp Edilmişti... Türkiye'nin Konuştuğu Olayın Dehşet Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu, kucağındaki 14 aylık küçük kızın ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çocuk gürültüsü nedeniyle aralarında husumet olan komşularının saldırısına uğrayan babanın burnu kırılmış, kucağındaki 14 aylık kızının ise kafatası çatlamıştı. Olay günüyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Baba ve 14 Aylık Kızı Öldüresiye Darp Edilmişti... Türkiye'nin Konuştuğu Olayın Dehşet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Alınan bilgiye göre, Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle çok sayıda tartışma yaşandı. Son olarak 20 Şubat 2026 tarihinde yaşanan olayda Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra varken Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı.

Baba ve 14 Aylık Kızı Öldüresiye Darp Edilmişti... Türkiye'nin Konuştuğu Olayın Dehşet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı. Minik İkra, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Baba ve 14 Aylık Kızı Öldüresiye Darp Edilmişti... Türkiye'nin Konuştuğu Olayın Dehşet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma geldikten sonra taraflar arasında tartışma çıkıyor. Selvet E.'nin yumruk salladığı baba, sonrasında yukarı sokağa çıkıyor.

Baba ve 14 Aylık Kızı Öldüresiye Darp Edilmişti... Türkiye'nin Konuştuğu Olayın Dehşet Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 4

Yukarı sokakta ise kadınlar arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada Şener E. ise kamera açısında olmayan anda iddiaya göre baba ve kızını yaralıyor.

Kaynak: İHA

