Baba Oğul Dehşet Saçtı! Otobüs Şoförünü Darbettiler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, aracıyla 22.55'te son durağa geldi. Kalkışına az bir süre kalan Mustafa Yıldırım ihtiyaç gidermek amacıyla durağın yanındaki kıraathaneye gitti. Mustafa Yıldırım'ı kıraathaneden çağıran Hüseyin K., otobüs şoförü Yıldırım'a aracının farını kapatmasını söyledi. Kalkış saatinin geldiğini fark eden Mustafa Yıldırım aracına doğru yöneldiği esnada Hüseyin K., elindeki sopayla Mustafa Yıldırım'a saldırdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine ikili ayrılırken, bu kez olay yerine Hüseyin K.'nın oğlu Haluk K., geldi. Motosikletle olay yerine gelen Haluk K., direkt olarak Mustafa Yıldırım'a saldırdı. Olayda yüzünden yaralanan Mustafa Yıldırım hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

Başından geçen olayı anlatan otobüs şoförü Mustafa Yıldırım, “Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim. O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım. Bugün bana yapılan bu saldırı bir başka arkadaşıma daha ağır şekilde yapılabilir. Biraz daha saygı istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA