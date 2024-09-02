Baba Kız Baraj Gölünde Ölü Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde 40 yaşındaki Ümit Atabey ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri baraj gölünde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Baba Kız Baraj Gölünde Ölü Bulundu; Soruşturma Başlatıldı

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz şekilde duran iki kişi gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettikleri belirlenen iki kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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