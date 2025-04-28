Baba ile İki Kızına Mezar Olmuştu: Samsun'daki Heyelan Faciasında Kritik İsim Tutuklandı
Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA
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