Baba ile İki Kızına Mezar Olmuştu: Samsun'daki Heyelan Faciasında Kritik İsim Tutuklandı

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Baba ile İki Kızına Mezar Olmuştu: Samsun'daki Heyelan Faciasında Kritik İsim Tutuklandı

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
Samsun
Son Güncelleme:
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Savcıyı Makamında Tehdit Etmişti! Mustafa Kemal Zengin'in Avukatından Şok Talep Savcıyı Makamında Tehdit Etmişti! Mustafa Kemal Zengin'in Avukatından Şok Talep
Liseliler Beşiktaş Meydanı'nda Eylem Yaptı Liseliler Beşiktaş Meydanı'nda Eylem Yaptı
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde Ev Fiyatı 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı Türkiye'de Konut Fiyatları Uçtu: Sadece Bir İlde 2 Milyon TL'nin Altında Kaldı
Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu Duyan Nüfus Müdürlüğü’ne Koşuyor: Geri Sayım Başladı! Tamamen Ücretsiz Oldu
Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin Ev Almak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor! İslam Memiş Uyardı, Sakın Bundan Vazgeçmeyin
Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor Hasat 15 Gün Geç Başladı: Türkiye'nin Yükünü Çekiyor! Tarlada 80, Markette 130 Liradan Satılıyor
Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı Hakan Kara: Hazır Olun Şimdi Başladı