Baba ile İki Kızına Mezar Olmuştu: Samsun'daki Heyelan Faciasında Kritik İsim Tutuklandı

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA