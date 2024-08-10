B Sınıfı Ehliyetlerde Yeni Dönem Başlıyor: Milyonlarca Sürücüyü Sevindirecek Gelişme

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 35 milyon sürücünün 23,6 milyonunu B sınıfı ehliyet sahipleri oluşturuyor.

B sınıfı ehliyet sahiplerinin sayısının bu kadar fazla olması, yapılacak düzenlemelerde bu grubun taleplerinin ilk sıraya yazılmasına neden olurken, yılın ilk aylarında Meclis'ten geçen ve B sınıfı ehliyetlerin kapsamını genişleten düzenlemenin ardından yeni değişiklikler için çalışmalarda son aşamaya gelindi.



MİLYONLARCA SÜRÜCÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR



30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile giren TBMM, 1 Ekim'de yeniden mesaiye başlayacak. Meclis'e getirilmesi beklenen ehliyet düzenlemenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken, hangi sürücü kimliklerinin yetki alanında değişiklik yapılacağı netlik kazandı.