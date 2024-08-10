B Sınıfı Ehliyetlerde Yeni Dönem Başlıyor: Milyonlarca Sürücüyü Sevindirecek Gelişme
1 Ekim'de mesaiye başlaması beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirileceği öğrenilen ilk düzenlemeler arasında ehliyetlere ilişkin kapsam değişikliği yer alıyor. Yılın ilk aylarında yapılan değişiklik ile B sınıfı ehliyet sahiplerinin yetki alanı genişletilirken, İçişleri Bakanlığı'nın çok sayıda sürücü sınıfını içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 35 milyon sürücünün 23,6 milyonunu B sınıfı ehliyet sahipleri oluşturuyor.
B sınıfı ehliyet sahiplerinin sayısının bu kadar fazla olması, yapılacak düzenlemelerde bu grubun taleplerinin ilk sıraya yazılmasına neden olurken, yılın ilk aylarında Meclis'ten geçen ve B sınıfı ehliyetlerin kapsamını genişleten düzenlemenin ardından yeni değişiklikler için çalışmalarda son aşamaya gelindi.
MİLYONLARCA SÜRÜCÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR
30 Temmuz tarihi itibarıyla tatile giren TBMM, 1 Ekim'de yeniden mesaiye başlayacak. Meclis'e getirilmesi beklenen ehliyet düzenlemenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken, hangi sürücü kimliklerinin yetki alanında değişiklik yapılacağı netlik kazandı.