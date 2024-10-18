B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 35 milyonu aşkın sürücüyü kapsayan B sınıfı ehliyet sahipleri için flaş değişikliği duyurdu. Geçtiğimiz yıl kapsamı genişletilen ehliyetlere ilişkin hayata geçirilecek yeni düzenlemenin detayları belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor - Resim: 1

Türkiye'de aktif olarak kullanılan 35 milyonun üzerinde sürücü belgesinin önemli bir kısmı B sınıfı ehliyetlerden oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan kapsam genişletmesi ile B sınıfı ehliyetlerin yetkileri artırılmıştı ve şimdi yeni bir değişiklik daha gündemde.

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B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor - Resim: 2

YENİ DÜZENLEME İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), ehliyet sahiplerine yönelik önemli değişikliklerin salı günü gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin talepleri doğrultusunda taslak düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurdu. Şubat ayında yapılan düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 50 cc yerine 125 cc'lik motosikletleri kullanma yetkisi verilmişti. Şimdi, bu sınırın yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

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B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor - Resim: 3

FAZLADAN ÜCRET ALINMAYACAK

Yapılacak yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri için 250 cc'lik motosikletlerin de kullanımına izin verileceği öngörülüyor. Bu değişiklik, herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın direksiyon sınavı ile sağlanacak. Böylece motosiklet kullanımı, özellikle Türkiye'deki e-ticaret sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlaması bekleniyor.

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B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor - Resim: 4

EHLİYETLERDE FLAŞ DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı geçmişte yaptığı düzenlemelerle D sınıfı ehliyet için yaş şartını 26'dan 24'e çekerken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırını 16 olarak belirlemişti. 29 Ekim'de görüşülecek yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulması hedefleniyor.

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B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor - Resim: 5

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyeti, 125 cc’nin üzerinde ve teknik olarak 35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsıyor.

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