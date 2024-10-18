B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor

Türkiye'de aktif olarak kullanılan 35 milyonun üzerinde sürücü belgesinin önemli bir kısmı B sınıfı ehliyetlerden oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan kapsam genişletmesi ile B sınıfı ehliyetlerin yetkileri artırılmıştı ve şimdi yeni bir değişiklik daha gündemde.