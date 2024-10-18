B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı: 4 Gün Sonra Başlıyor
İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 35 milyonu aşkın sürücüyü kapsayan B sınıfı ehliyet sahipleri için flaş değişikliği duyurdu. Geçtiğimiz yıl kapsamı genişletilen ehliyetlere ilişkin hayata geçirilecek yeni düzenlemenin detayları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de aktif olarak kullanılan 35 milyonun üzerinde sürücü belgesinin önemli bir kısmı B sınıfı ehliyetlerden oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yapılan kapsam genişletmesi ile B sınıfı ehliyetlerin yetkileri artırılmıştı ve şimdi yeni bir değişiklik daha gündemde.
YENİ DÜZENLEME İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), ehliyet sahiplerine yönelik önemli değişikliklerin salı günü gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerinin talepleri doğrultusunda taslak düzenlemede son aşamaya gelindiğini duyurdu. Şubat ayında yapılan düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 50 cc yerine 125 cc'lik motosikletleri kullanma yetkisi verilmişti. Şimdi, bu sınırın yeniden düzenlenmesi planlanıyor.
FAZLADAN ÜCRET ALINMAYACAK
Yapılacak yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri için 250 cc'lik motosikletlerin de kullanımına izin verileceği öngörülüyor. Bu değişiklik, herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın direksiyon sınavı ile sağlanacak. Böylece motosiklet kullanımı, özellikle Türkiye'deki e-ticaret sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlaması bekleniyor.
EHLİYETLERDE FLAŞ DEĞİŞİKLİKLER
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı geçmişte yaptığı düzenlemelerle D sınıfı ehliyet için yaş şartını 26'dan 24'e çekerken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırını 16 olarak belirlemişti. 29 Ekim'de görüşülecek yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunulması hedefleniyor.
A2 EHLİYET NEDİR?
A2 ehliyeti, 125 cc’nin üzerinde ve teknik olarak 35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsıyor.