Aziz İhsan Aktaş Davasında Sıcak Gelişme! Duruşma Tarihi Netleşti

Aziz İhsan Aktaş ve suç örgütü davasının ilk duruşması 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında hazırlanan 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyaya ilişkin tensip zaptını da hazırladı. Dava kapsamında ilk duruşmanın 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında görülmesi planlanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

