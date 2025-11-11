Aziz İhsan Aktaş Davasında Sıcak Gelişme! Duruşma Tarihi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında hazırlanan 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyaya ilişkin tensip zaptını da hazırladı. Dava kapsamında ilk duruşmanın 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında görülmesi planlanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...