Azerbaycan'da Üniversite Okuyan Büşra ve Ahmet'ten Kahreden Haber! Cansız Bedenleri Bulundu

Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Aksu ile Ahmet Kavak, kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, iki gencin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Azerbaycan'da Üniversite Okuyan Büşra ve Ahmet'ten Kahreden Haber! Cansız Bedenleri Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Azerbaycan Öğrenci
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: 'Ankara Susuzluğa Mahkum Edildi' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar
Kartalkaya Faciasında Vicdanları Yaralayan Gelişme... Başsavcılık İstinafa Gitti: 'Verilen Cezalar Fazla' Kartalkaya Faciasında Vicdanları Yaralayan Gelişme...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Hakkında Flaş Gelişme Eski Voleybolcu Derya Çayırgan Hakkında Karar
Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek Talep Patlaması Sonrası Devlet Harekete Geçti: Hileli Başvurana Hapis Cezası Gelecek
Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak Kar Geri Geliyor! Günlerce Sürecek Soğuk Hava Dalgası Tüm Yurdu Saracak
Trafikte Bunları Yapan Sürücü Yandı: Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor Yeni Trafik Yasası Geliyor! Cezalar Katlanıyor
TÜSİAD'da Bayrak Değişimi: Yeni Başkan Belli Oldu TÜSİAD'da Bayrak Değişimi