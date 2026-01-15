Azerbaycan'da Üniversite Okuyan Büşra ve Ahmet'ten Kahreden Haber! Cansız Bedenleri Bulundu
Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde öğrenci olan Büşra Aksu ile Ahmet Kavak, kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, iki gencin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak'ın kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin şofbenden kaynaklanan gaz sızıntısında zehirlendikleri tespit edildi.
Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak'ın cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: DHA
