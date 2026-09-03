Az Önce Açıklandı, Ege Bölgesi Sallandı! Manisa'da Korkutan Deprem

AFAD verilerine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 13.20'de kaydedilen sarsıntı yerin 8.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Az Önce Açıklandı, Ege Bölgesi Sallandı! Manisa'da Korkutan Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir deprem kaydedildi.

AFAD verilerine göre sarsıntı, saat 13.20'de Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşandı. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken, sarsıntı bölgede kısa süreli endişeye neden oldu.

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Depremin yer yüzeyine oldukça yakın, yani 8.52 kilometre derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sarsıntı hissedilen bölgelerde daha belirgin şekilde sarsıcı oldu. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinin yanı sıra İzmir'in kuzey ilçelerinde de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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