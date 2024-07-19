Ayvalık'ta Orman Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy mevkiinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkiinde orman yangını çıktı.
Ayvalık'ta Orman Yangını!— Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 19, 2024
🔴 Alevler, Yerleşim Yerine Yaklaştıhttps://t.co/2VpcE8YhNP pic.twitter.com/T7eu9869wP
Ayvalık ilçesi Küçükköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı ifade ediliyor.
Kaynak: İHA
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