Ayvalık'ta Orman Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy mevkiinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ayvalık'ta Orman Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkiinde orman yangını çıktı.

Ayvalık ilçesi Küçükköy mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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Orman yangınları
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