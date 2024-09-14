Ayvalık’ta kurtuluş coşkusu Altınova Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle başladı ve gün boyunca etkinliklerle devam etti. Törene katılan Başkan Ergin, tarihin en gururlu günlerinden birini kutlamak için toplandıklarını belirterek, şunları söyledi:

“İlk kurşun ile yanan bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, 14 Eylül 1922’de Altınova’nın ardından 15 Eylül’de Ayvalık’ın kurtuluşuyla taçlandı ve ardından Anadolu toprakları işgal güçlerinden tamamen arındırıldı. Altınova ve Ayvalık o günden bu yana 102 yıldır bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi kavramlarına sonuna kadar sahip çıktı. Atatürk ilke ve devrimlerinden küçük de olsa taviz vermeden duruşunu korumuş örnek şehirlerdir. Bize özgürlük, bağımsız Türkiye Cumhuriyet’inin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak, bu, o günün kahramanları sayesindedir. Onlar, yalnızca silahlarla değil, imanlarıyla, vatan sevgileriyle bu toprakları savundular. Her birimiz bu mirasın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız ve bunu sonsuza dek koruma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Şükürler olsun ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te kurduğu Cumhuriyet ile hepimizi tek çatı altında birleştirdi. Bu özel günün yıl dönümünde, yalnızca bir kurtuluşu değil, geleceğe yönelik umutlarımızı ve birliğimizi de kutluyoruz. Tıpkı o günlerde olduğu gibi, bugün de birlik ve beraberlik içinde, her zorluğu aşabileceğimizin bilinciyle hareket etmeliyiz. Altınovamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun, bugünü nice yıllarda kutlamak dileğiyle, değerli Altınovalı hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum."

Kaynak: ANKA