Ayvalık'ta 33 Düzensiz Göçmen ile 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 33 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı. Ayrıca göçmenleri taşımakta kullanılan 1 panelvan araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru da ele geçirildi.

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Ayvalık'ta 33 Düzensiz Göçmen ile 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan planlı istihbarı çalışmalar sonucunda, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ndeki Şeytan Sofrası mevkisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 düzensiz göçmeni ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Operasyonda göçmenleri taşımakta kullanılan 1 panelvan araç, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 3 pompa, suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira nakit para ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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