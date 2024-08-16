Ayvalık Açıklarında 64 Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler ölümden döndü. Denizde sürüklenen lastik bottan 27'si çocuk 64 göçmen kurtarıldı.

Ayvalık Açıklarında 64 Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu, lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-8, KB-4510) tarafından lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve denizde sürüklenen 15'i çocuk 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu (KB-111) tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 64 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Ayvalık'ta karaya çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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