Ayvacık'ta 9 Çocuk 17 Göçmen Yakalandı

Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık'ta 9 Çocuk 17 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve mobil radar "MORAD-8", Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-20" yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 9'u çocuk 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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