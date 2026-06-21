AYT'yi Saniyelerle Kaçıran Genç Bir Yılından Oldu! Velilerin 'Al, Al' Tezahüratları da İşe Yaramadı

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) saniyelerle geç kalan kız öğrenci, sınava alınmadı. Velilerin 'Al, al' tezahüratları da sonucu değiştirmedi.

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Kentte YKS’nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15’te başladı. Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi.

VELİLERİN 'AL, AL' TEZAHÜRATI İŞE YARAMADI

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir kız öğrenci, koşmaya başladı. Adayın koştuğunu gören veliler de görevlilere, 'Al, al' diye tezahürat yaptı. Ancak sürenin dolması ile kapılar kapatıldı ve öğrenci içeri alınmadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Sınava giremeyen öğrenci gözyaşı dökerken, daha sonra okul bahçesinin dışına çıkarıldı. AYT'nin başlaması ile veliler okul bahçeleri ve çevresindeki bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz devam etti.

Kaynak: DHA

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