Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı değerlendirmenin bir bölümü nedeniyle, evinden gözaltına alındı. Arslan'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği belirtildi.

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Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını değerlendirdikleri canlı yayındaki konuşmasının bir bölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Arslan ifadesinin alınması için gözaltına alındı.

Ayşenur Arslan'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği belirtildi.

Ayşenur Arslan gözaltına alındı - Resim : 1

Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”Ayşenur Arslan, Gerçek Gündem'e konuştu: "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, bol bol kitap okurum”Siyaset

"ORANTISIZ BİR UYGULAMA"

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) Erol Önderoğlu, Ayşenur Arslan’a yönelik operasyona tepki gösterdi. Önderoğlu, “Gazeteci ifade için çağrılsa zaten kendi isteği ile gider, düşüncelerini açıklar. Ayşenur Arslan’ın Halk TV’deki programında ‘terörü lanetliyorum’ demesine rağmen gözaltına alınması, ifade özgürlüğünü diken üstünde tutmaya dönük orantısız bir uygulamadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan hakkında, Ankara’daki terör saldırısını değerlendirdikleri yayında söyledikleri nedeniyle RTÜK ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Halk TV, programın yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

Arslan, programın yayından kaldırılması ve hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ilk açıklamasını Gerçek Gündem’e yaptı.

Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terörü övmek de asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz.

Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında kaç kişi var 20 kişi, 30 kişi. İstedikleri bu.

Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

Ayşenur Arslan gözaltına alındı - Resim : 3

NE DEMİŞTİ?

Arslan televizyon yayınında, saldırı hakkında “Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...’” şeklinde konuşmuştu.
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Ayşenur Arslan Halk TV Gözaltı Gazeteci
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