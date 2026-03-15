Ayşegül Eraslan Sıcak Gelişme! O İsim Tutuklandı

Evinde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın 'cinayete kurban gittiğini' iddia eden gazeteci Bilal Özcan, ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklandı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüyle ilgili cinayet iddiasında bulunan gazeteci Bilal Özcan, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı duyuruldu. Özcan’ın avukatı Hasan Tahsin Akyüz, müvekkilinin söz konusu suçlardan dolayı tutuklandığını belirterek, konuyla ilgili ilerleyen saatlerde ayrıntılı açıklama yapacağını ifade etti.

