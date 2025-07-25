Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4 Polis Gözaltında

Türkiye'yi yasa boğan Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis gözaltına alındı.

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Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 4 Polis Gözaltında
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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde cansız bedeni bir valiz içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin soruşturmada 4 polis delil karartma şüphesi nedeni ile gözaltına alındı.

Eski polis memuru Cemil Koç'un faili olduğu cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 1 polis ile 1 şüphelinin gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 9'a çıkmıştı.

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Kaynak: Halk TV

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Ayşe Tokyaz Cinayet
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