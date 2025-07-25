Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 2'si Polis 3 Tutuklama

Türkiye'yi yasa boğan Ayşe Tokyaz cinayetinde 2'si polis 3 kişi tutuklandı.

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Ayşe Tokyaz Cinayetinde Flaş Gelişme! 2'si Polis 3 Tutuklama
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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde cansız bedeni bir valiz içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın katledilmesine ilişkin soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün polis, ikisinin ise site güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Söz konusu polislerin cinayete ilişkin ilk olay yeri incelemesini yapan ekipte olduğu kaydedildi. Polislere "delil karartma" suçlaması yöneltildi. İstanbul'da gözaltına alınan polisler mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Eski polis memuru Cemil Koç'un faili olduğu cinayete ilişkin soruşturma kapsamında 1 polis ile 1 şüphelinin gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 9'a çıkmıştı.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan ikisi polis 3 kişi tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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