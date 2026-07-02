Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Mütalaa: Eski Polis Cemil Koç İçin İstenen Cezası Belli Oldu

İstanbul Küçükçekmece'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katlettikten sonra cesedini bavula koyarak yol kenarına atan eski polis memuru Cemil Koç davasında mütalaa açıklandı. Savcılık sanık hakkında tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan en ağır cezayı istedi.

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Ayşe Tokyaz Cinayeti Davasında Mütalaa: Eski Polis Cemil Koç İçin İstenen Cezası Belli Oldu
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Küçükçekmece’de, eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülerek cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayeti davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcılık Cemil Koç hakkında, ‘Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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Kaynak: DHA

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