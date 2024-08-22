Ayşe Kökçü'den Kenan Işık İtirafı: "9 Yıl Boyunca Bana Rol Verilmesini Engelledi"
Bizimkiler dizisinde Nazan, Kardeş Payı dizisinde Hamiyet karakterlerini canlandırarak hafızalara kazınan usta oyuncu Ayşe Kökçü, katıldığı bir yayında kariyeri boyunca yaşadığı zorluklardan bahsetti. Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kenan Işık'ın kendisine kişisel sorunlar nedeniyle 9 yıl boyunca rol vermediğini belirten Kökçü, "Kim gelip kim giderse şov devam ediyor” ifadelerini kullandı.
2014 yılında geçirdiği kaza sonrası komaya giren ve 10 yıllık yaşam savaşını geçtiğimiz ay kaybeden oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 31 Temmuz tarihinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmişti.
Işık'ın vefatının ardından sanat dünyası yasa boğulurken, çok sayıda meslektaşının taziye mesajları uzun süre gündemden düşmedi. Geçtiğimiz yıl oyuncu Ayşe Kökçü'nün Kenan Işık hakkında yapmış olduğu açıklamalar da, Işık'ın vefat etmesinin ardından yeniden gündem oldu.
KENAN IŞIK'A İSYAN ETMİŞTİ
15 yılın üzerinde yayınlanarak Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri haline gelen Bizimkiler'de hayat verdiği Nazan karakteri ile ünlenen Ayşe Kökçü, dizi ve filmlerde aldığı rollerden önce uzun süre boyunca yaşadığı tiyatro deneyimlerini anlattı.
Yıllarca Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev alan Kökçü, bu süreçte Şehit Tiyatroları'nın başında bulunan Kenan Işık ile birçok sorun yaşadığını itiraf etti.