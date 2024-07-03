Ayşe Ateş duruşmada yaşananlara isyan etti: 'Öyle bir mahkeme ortamı ki...'

Sinan Ateş cinayeti davasında bugün 3. celse sona erdi. Duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkemede yaşananlara isyan etti.

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Ayşe Ateş duruşmada yaşananlara isyan etti: 'Öyle bir mahkeme ortamı ki...'

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş cinayeti davasında 3. gün bitti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duruşmalarda yaşanan sürece tepki gösterdi.

"TUTUKLULARIN HAKİM KARŞISINDA SİGARA YAKMASI AN MESELESİ"

Ateş, "Neredeyse Ayşe Ateş kocasını öldürdü diyecekler" diyerek sitem ettiği sürece ilişkin şunları söyledi:

"Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hâkim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır. Müdafiler "Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz." deme noktasındalar. Arkalarına aldıkları güçle bol keseden atıyorlar.

"AKLAMA SÜRECİNE DOĞRU EVRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Görünen o ki gerçek azmettiricilerin bulunacağına inandığımız yargı süreci kiralık katiller, torbacılar da dahil olmak üzere bütün sanıkları korumak ve siyasi bağlantıyı koparmak için bir aklama sürecine doğru evrilmeye çalışılıyor. Müdafiler hiçbir belge ve bulguya dayanmayan iddiaları ile 1 Temmuz günü sosyal medya ve televizyon ekranlarında kurulan torbacıları aklama mahkemelerinin iddianamesini yazıyor.

"SAVCILAR TORBACILARIN BEYANLARINI "AYET" KABUL EDİYOR"

Bu TV ve sosyal medya mahkemelerinin savcıları da kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını "ayet" kabul ediyor. 18 aydır ne söylesek reddiye yazanlar torbacıların sözlerine âdeta iman ediyor. Birilerinin aklına son 1 ay içinde gelen bu kumpas senaryosu, kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. En acıklı olanı da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i kameraların önünde katleden kiralık katillerin, torbacıların aklanması için yoğun bir çaba harcanması ve bu katillerin ayakta alkışlatılması. Alkışlayanın da bu yaptığını hiç sorgulamaması. Nereden nereye... Vah ki ne vah! Mariana Çukuru bile bu kadar derin değil."

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