Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı

Kocaeli'de dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. U.Ö. isimli şahıs, ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y.'ye (23), sokak ortasında kurşun yağdırdı. Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken, ona 5 el ateş ederek bacaklarından yaralayan sevgilisi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında dehşeti yaşattı

Dehşete düşüren olay, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. ile ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bir süre telefonda süren tartışmanın ardından Ö.Y. ile U.Ö., belirledikleri adreste buluştu.

Araçlarından inen ikili burada da tartışmaya devam etti. Ardından U.Ö. yanında getirdiği tabancayla, Ö.Y.’ye defalarca ateş etti. 5 kurşunun bacaklarına isabet ettiği Ö.Y. kanlar içinde yerde kalırken, U.Ö. ise otomobiliyle bölgeden kaçarak uzaklaştı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Silah seslerinin üzerine yaralı kadının yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cip ve etrafında incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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