Aynı Silahla Kendini de Vurmuştu: İzmir'de Üç Çocuğunu Katleden Vesim Şimşek Öldü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda, 27 Ağustos sabahı Vesim Şimşek (45) isimli şahıs, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'e (14) tabancayla ateş etti. Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA