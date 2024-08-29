Aynı Silahla Kendini de Vurmuştu: İzmir'de Üç Çocuğunu Katleden Vesim Şimşek Öldü

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan kızı Hiranur Şimşek'in yaşam mücadelesi ise sürüyor.

Son Güncelleme:
Aynı Silahla Kendini de Vurmuştu: İzmir'de Üç Çocuğunu Katleden Vesim Şimşek Öldü

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda, 27 Ağustos sabahı Vesim Şimşek (45) isimli şahıs, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'e (14) tabancayla ateş etti. Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Babalarının Katlettiği Üç Çocuğa Veda... 'Annem Hangi Birinize Yanayım!'Babalarının Katlettiği Üç Çocuğa Veda... 'Annem Hangi Birinize Yanayım!'Güncel
İzmir'de Katliam! Dört Çocuğundan Üçünü Öldürdüİzmir'de Katliam! Dört Çocuğundan Üçünü ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor
İstanbul'da Silahlı Saldırı! Kaldırımda Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutuldu İstanbul'da Silahlı Saldırı! Kaldırımda Yürürken...
Muğla'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı Muğla'da 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor