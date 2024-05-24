Aynı iş yerinde çalıştığı evli kadına dehşeti yaşattı: "Bir gün illa benim olacaksın"

İstanbul Ümraniye'de aynı iş yerinde çalıştığı evli kadını takıntı haline getiren ve bıçakla saldıran Koray Ç.'nin soruşturması tamamlandı.

Aynı iş yerinde çalıştığı evli kadına dehşeti yaşattı: "Bir gün illa benim olacaksın"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 51 yaşındaki Fazilet D. ile 48 yaşındaki Koray Ç. Ümraniye'de aynı iş yerinde çalışıyordu. Koray Ç., Fazilet D. ile sürekli sohbet etmeye çalışıp kendisine aşık olduğunu söyledi.

Fazilet D. ise evli olduğunu defalarca belirtti. Ancak durumu idrak etmek istemeyen takıntılı adam sürekli olarak kadını rahatsız edip "Bir gün illa benim olacaksın" dedi. İşveren durumu fark edince Koray Ç.'yi başka bir şubeye transfer etti.

"MERHABA DEDİM, DEFOL DEYİNCE SİNİRLENDİM"

Sabah'ın haberine göre, olayın yaşandığı 6 Ocak günü iş çıkışı otobüs durağına yürüyen Fazilet D., boynunda bir acı hissetti. Arkasına baktığında takıntılı şahıs Koray Ç.'nin kendisini bıçakladığını fark etti.

Şüphelinin tekrar saldıracağı sırada durumu gören vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirdiler. Gözaltına alınan saldırgan, iş arkadaşı ile duygusal birliktelik yaşadığını ve sonrasında kendisinden ayrıldığını iddia etti. "Olay günü kendisine 'merhaba' dedim. Bana 'defol başımdan' dedi. Bu yüzden sinirlendim ve bıçağı sapladım" dedi.

"SENDEN UZAK DURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mağdur kadının ise dosyaya sunduğu mesaj kayıtlarında şüphelinin pek çok mesaj gönderdiği, bir mesajında "Senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" yazdığı belirlendi.

Olay yerini gösterir kamera kayıtlarında şüphelinin koşarak gelip hamle yaptığı, Fazilet D.'nin arkasını döndüğünde ise bıçağı tekrar kaldırdığı tespit edildi.

HAYATİ BÖLGESİNDEN SALDIRDI

Savcılık takıntılı adamın farklı tarihlerde mağdur kadını rahatsız ettiğini ve bu durumun zincirleme cinsel taciz suçunu oluşturduğunu kaydetti.

Şüphelinin kadını hayati bölgesinden yaraladığını belirten savcılık, "Eylemine devam etmek istedi ancak çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu teşebbüs aşamasında kaldı.
Bu, kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüstür" dedi.

Savcılık, Koray Ç. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel taciz" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 23 yıla kadar hapsini istedi.

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