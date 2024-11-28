Aynı Anda Hem Anne Hem Anneanne Oldu

Samsun’da ilginç bir olay yaşandı. Anne ile kızı art arda doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan anne-kız, aynı anda anne, anneanne ve abla olmanın deneyimini yaşadı.

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Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Ebru Salbacak ve Tokat'ta yaşayan 22 yaşındaki kızı Melek Doğanay, yakın zaman aralığında doğum yaptı. İlk olarak doğum yapan anne Ebru Salacak 3. çocuğu Melina isimli kız bebeğini, kızı Melek Doğanay ise Kuzey isimli ilk bebeğini kucağına aldı.

Aynı Anda Hem Anne Hem Anneanne Oldu - Resim : 1

“MESLEK HAYATIMDA KARŞILAŞMAMIŞTIM”

Birlikte doğum yapan anne ve kız, kendilerini şanslı ve mutlu hissettiklerini ifade ederken, tedavi süreçlerini takip eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, "Nadir bir durumdur. Meslek hayatımda karşılamamıştım. O yüzden bizler için de ilginç oldu. İlk başta annesi, sonrasında da kızı doğum yaptılar. Melek aynı anda hem abla oldu hem de anne oldu. Bu duruma bizim şahitlik etmemiz de bize mutluluk verdi. Meslek hayatımızda karşılaştığımız ilginç vakalardan bir tanesiydi” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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