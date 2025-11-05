AYM'ye 13 Yılda Kaç Kişi Başvurdu? Başkan Özkaya Açıkladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin 2012’den bu yana 703 bin 382 başvuru aldığını açıkladı. Özkaya, bunlardan 602 bininin karara bağlandığını belirtti.

AYM'ye 13 Yılda Kaç Kişi Başvurdu? Başkan Özkaya Açıkladı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, İnönü Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bireysel başvurulara ilişkin son verileri paylaştı. Özkaya, "2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 703 bin 382, bunun 602 binini bugün itibarıyla karara bağladık. 81 bin 841 ihlal kararı verdik, icra edilmeyen ve edilmeyi bekleyen 84 kararımız mevcut" dedi.

Öğrencilere seslenen Özkaya, "Azim, sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir. Kalbinizle inanın, aklınızla planlayın, emeğinizle sürdürün" diye konuştu.

