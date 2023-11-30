AYM ve Yargıtay arasında savaş yaşanırken Bakan'ın yorumu: 'İyi işleyen bir yargı sistemi var!'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin kapanış konferansında açıklamalarda bulundu.

Tunç, Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verilen kararın uygulanmaması üzerinden Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasındaki tartışmalar gündemden düşmemişken “İyi işleyen, güven veren ve eleştirilebilen bir yargı sistemi için son 21 yılda çok önemli adımlar attık atmaya devam ediyoruz” dedi.

Bakan Tunç, sözlerinin devamında, “Bundan sonra da hukukun üstünlüğü, insan haklarına ilişkin her alanda da işbirilikleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve haklının da yüzyılı yapmanın yolunun ortak akıldan, istişareden geçtiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

YARGITAY AYM'NİN KARARINI TANIMAMIŞTI

AYM, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay'ın başvurusuna ilişkin 'hak ihlali' kararı vermiş ve kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. 13. Ağır Ceza, kararı uzun bir süre bekletip dosyayı Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi ise skandal bir kararla, AYM'nin vermiş olduğu kararı uygulamayıp, 'hak ihlali' veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem