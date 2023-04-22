AYM kararını dinlemiyorlar: Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı

AYM kararını ardından Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları gözaltına alındı. AYM, eylemlere yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.

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AYM kararını dinlemiyorlar: Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı

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Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 943. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi. Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 16 kişiyi gözaltına aldı.

AYM kararını dinlemiyorlar: Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı - Resim : 1

Gözaltına alınan Cumartesi İnsanları/Anneleri şöyle oldu:

Mikail Kırbayır
İrfan Bilgin
Eren Keskin
Maside Ocak
Sebla Arcan
Besna Tosun
Ali Tosun
Ali Ocak
Hanım Tosun
Yasemin Bektaş
Aylin Tekiner
İkbal Eren
Setenay Yarıcı
Hanife Yıldız
Leman Yurtsever
Nuray Çevirmen

 AYM kararını dinlemiyorlar: Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı - Resim : 2
 

AYM'NİN CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI KARARI

 
Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.
 
Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.
 
Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
 
Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.
 
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