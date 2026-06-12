AYM '128 Milyar Dolar' Tartışmalarına Noktayı Koydu: Ömer Çelik'ten 'Yalan Siyaseti Çöktü' Mesajı Geldi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin eski Bakan Berat Albayrak lehine hükmettiği '128 milyar dolar' içerikli dava kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'YALAN SİYASETİ ÇÖKTÜ'

Çelik sosyal medya paylaşımında mesajında şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin “yalan siyaseti” bir kere daha çöktü.

CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize “128 milyar dolar yalanı” olarak geçmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mayıs 2026 tarihli kararıyla; yerel mahkeme, istinaf ve AYM olmak üzere üç yargı aşamasında da CHP’nin sözde iddiasının delillendirilemediği net şekilde ortaya koyuldu.

Böylece CHP’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük iddialarının “yalan siyaseti” olduğu bir kere daha kesinleşti.

AYM kararıyla birlikte CHP’nin “128 milyar dolar yalanı” milletimize söylenmiş büyük bir “siyasi yalan” olarak tescillendi. Bu “yalan siyaseti”ni üretenlerin milletimize bu yalanı ısrarla niye söylediğini ve neyi amaçladıklarını çok iyi değerlendirmek gerekir.

“Yalan siyaseti” ile mücadele etmek milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz."

CHP’nin “yalan siyaseti” bir kere daha çöktü.



CHP tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza ve o dönem Hazine ve Maliye Bakanımız olan Sayın Berat Albayrak’a dönük üretilen iftira kampanyalarından biri siyasi tarihimize “128 milyar dolar yalanı” olarak geçmişti.



Anayasa… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 12, 2026

Kaynak: Haber Merkezi