Aylık Net Kazancı 100 Bin Lira! Çalıştırılacak İşçi Bulunamıyor

Taş duvar ustası Şakir Alkan, işçiliklerinin büyük bir emek gerektirdiğini belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Bu işin sanatkârıyız, bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmak istiyoruz" dedi. Alkan, taş duvar ustalarının aylık yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurgularken, iş gücü bulma konusunda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti.