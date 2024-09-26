Aylık Net Kazancı 100 Bin Lira! Çalıştırılacak İşçi Bulunamıyor
Erzincan’da taş duvar ustalarının aylık 100 bin lira kazanç sağladığı, ancak çalışacak eleman bulmanın zor olduğu belirtildi. Günlük kazançları 3.500-4.000 lira arasında olan ustalar, yaz aylarında Erzincan’da çalışırken kışın Muğla’ya giderek taş evler inşa ediyor. İnşaat sektöründe bu alanda çalışan ustaların sayısının giderek azaldığı ve mevcut ustaların yoğun talepten dolayı randevu ile çalıştıkları ifade edildi.
Kaynak: İHA
Taş duvar ustası Şakir Alkan, işçiliklerinin büyük bir emek gerektirdiğini belirterek, "Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Bu işin sanatkârıyız, bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmak istiyoruz" dedi. Alkan, taş duvar ustalarının aylık yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurgularken, iş gücü bulma konusunda yaşanan sıkıntıya da dikkat çekti.
Beş yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar ise taşları elle işlediklerini belirterek, "Makineden geçmeyen taşları istediğimiz şekle sokarak duvar örüyoruz, bu bizim işimiz" şeklinde konuştu.
Almanya'da yaşayan ve yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan’da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürdüğünü ifade etti. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın oldukça zor olduğunu dile getirdi.