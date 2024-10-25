Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti, aylarca sürecek çile başladı. İlçede yollar kapandı, evler, okullar ise kara gömüldü.

Kaynak: İHA

Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 1

Van'ın Başkale ilçesinin yüksek bölgelerinde meydana gelen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 2

Kar yağışı sonucu kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmalar, özellikle Sualtı Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.

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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 3

Başkale ilçesine bağlı Sualtı ile Esenyamaç mahalleleri yakınındaki Mor Dağlarındaki yaylalarda bulunan çobanlar ve küçükbaş hayvanlar da kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 4

Kar yağışı ile birlikte yayladaki sürüler ağıllara indirildi.

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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 5

Sualtı Mahalle Muhtarı Yakup Akkaya, ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan mahallenin kış aylarında ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini ifade etti.

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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 6
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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 7
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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 8
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Aylarca Sürecek Çile Başladı! Ekimde Kışı Yaşıyorlar - Resim: 9
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