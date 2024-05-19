Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan aralarında emniyet görevlilerinin de bulunduğu 7 şüpheli, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Son Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltındaki 7 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunu düzenleyen 277/1, "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçunu düzenleyen 258/1, "Suçluyu kayırma" suçunu düzenleyen 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Ayhan Bora Kaplan
Son Güncelleme:
TÜİK'in "Gençlerin yüzde 54'ü mutlu" verisine gençlerden tepki: "Hiç mutlu değilim, geçinilmez bu ülkede, yurt dışı şart" TÜİK'in "Gençlerin yüzde 54'ü mutlu" verisine gençlerden tepki
Duyurusuyla bile olay olmuştu! Kanal D'den Camdaki Kız'ın yerine yeni dizi Duyurusuyla bile olay olmuştu! Kanal D'den Camdaki Kız'ın yerine yeni dizi
İran İçişleri Bakanı: Kurtarma ekipleri, bölgeye henüz ulaşmadı İran İçişleri Bakanı: Kurtarma ekipleri, bölgeye henüz ulaşmadı
Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi Vedasıyla herkesi yıkmıştı! Birce Akalay'dan sevindiren haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor? İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor?
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek
Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama
İstanbul'da Filistin'e destek gösterileri: Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı