Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 7 şüpheli tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltındaki 7 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunu düzenleyen 277/1, "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçunu düzenleyen 258/1, "Suçluyu kayırma" suçunu düzenleyen 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA