Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan emniyet müdürü serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alnıan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alnıan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Gelişmeyi, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Arik duyurdu.
🔴 Son Dakika— fatih atik (@atikfatih1) May 16, 2024
Ankara’da sıcak gelişme
Gözaltındaki emniyet müdürü serbest
Ankara Emniyeti Organize Suçlar
Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. @tgrthabertv
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