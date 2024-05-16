Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan emniyet müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alnıan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan emniyet müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alnıan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gelişmeyi, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Arik duyurdu.

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Ayhan Bora Kaplan Soruşturma
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