Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdürlerinin evleri TEM polisleri tarafından basıldı

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrasında ortaya atılan iddialar çerçevesinde başlatılan ön soruşturma kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey emniyet müdürü açığa alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, müfettiş raporu sonrası açığa alınmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, 4 gün önce açığa alınan Murat Çelik, Kerem Öner ve Şevket Demircan'ın evleri, polisler tarafından arama yapıldı.

Aramaların sürdüğünü belirten Saymaz, soruşturmayı Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücade Şube ekiplerinin yürüttüğünü belirtti.

Saymaz'ın iddiasına göre; evlerinde arama yapılan emniyet müdürleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde yer alan “devletin güvenliği ve anayasal düzeni, anayasal düzenin işleyişine karşı suçlardan herhangi birini işlemek üzere şuça katılma” suçlaması yöneltiliyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan Ankara Emniyeti Organize Şubesi’nden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın evleri aranıyor.

Soruşturmayı Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi yapıyor — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 13, 2024

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaların ardından başlatılan ön sporuşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen mülkiye müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Patronlardünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, açığa alınan polis müdürleri Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonu "kumpas" operasyonuna dönüştürmeye çalışıyordu. Haberdeki iddiaya göre polis şeflerinin hedefinde "kendilerinin oyununu bozacak polis şefleri sonraki hedeflerinde ise 'siyasiler' vardı.

Haberdeki belgelere göre "MİT, kumpasçı polis şeflerinin attığı her adımı takip etmiş ve belgelemiş..." Haberin ilgili kısmı ise şu şekildeydi:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üst düzey bir emniyet müdürü geçtiğimiz aylarda İzmir'de suç örgütünün avukatlarından biri ile buluştu. O emniyet müdürü, müvekkilleri hakkında operasyon yaptığı avukattan 300 bin dolar aldı.

Tüm bu alışveriş MİT tarafından kayıt altına alındı.

Kumpas soruşturmasından sonra açığa alınan bu emniyet müdürü, iddia o ki, idari tahkikat sırasında bu rüşveti 'Menzil'e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı' sözleri ile savundu."