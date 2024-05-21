Ayhan Bora Kaplan davasında tutuklu emniyet görevlileriyle ilgili yeni gelişme

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 sanığın yargılamasına devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatları, davayla ilgili soruşturma aşamasında operasyonları yapan kolluk personeli ile tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı gizli tanık M7'nin ifadelerinin dosyadan çıkarılması yönündeki talep ile gizli tanık Ü5'in yeniden dinlenilmesi yönündeki talebin reddedildiğini bildirdi. Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talep ile Ayhan Bora Kaplan davasının soruşturma aşamasında operasyon yapan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talepler de yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen Ayhan Bora suç örgütü davasında, müştekiler ve tanıklar dinlenilmeye devam ediyor. Davada, 20’si tutuklu 61 sanık yargılanıyor.

Duruşma sanık Cemal Kumaşçıoğlu’nun söz talep etmesiyle başladı. Cemil Kumaşçıoğlu, "Ben örgüt suçundan değil, MASAK dosyasından tutukluyum. Duruşmalar nedeniyle başka cezaevinden geldim. Burada eziyet ediyorlar bize. Hücrede kalıyorum. Televizyonumuz yok. Bora Kaplan'ın televizyonu var. Sadece L3 cezaevinde yok. Abdullah Öcalan'a bile televizyon verdiler, PKK'lılara verdiler bize vermiyorlar" diye konuştu. Mahkeme başkanı da buna karşılık, "Muhtemelen bir sonraki duruşmalar Eylül'e kalacak. Bu celse bittiğinde muhtemelen geldiğiniz yere gönderirler. Benim kuruma şöyle yapın deme yetkim yok" ifadelerini kullandı.

"Ü5 BURAYA GETİRİLMELİ"

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu da, "Bu dosyaya mutlaka suretinin geleceği bir soruşturma dosyası var. Bu dosyada da sahte deliller üretildiği iddiasıyla kolluk kuvvetlerinden tutuklananlar var. M7 isimli tanığın ifadeleri malum. Cumhuriyet savcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Gizli tanık Ü5'in buraya getirilerek kendisine bu baskının kim tarafından yapıldığının sorulması gerekir" diyerek mahkemeden talepte bulundu. Diğer sanıkların avukatları da kumpas iddialarıyla ilgili soruşturmada tutuklanan emniyet müdürlerinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

"ÇOK ŞEY BILIYORUM AMA GÜNDEM OLMASIN DIYE SÖYLEMIYORUM"

Sanıklardan Muhammed Kaplan, "Daha önce verdiğim isimler vardı. Şu an bütün isimler gözaltında. Paraları nasıl bölüştüklerine kadar daha çok şey biliyorum ama gündem olmasın diye söylemiyorum" şeklinde konuştu. Ayhan Bora Kaplan ise yine bazı taleplerde bulunarak, şunları dile getirdi:

"Müşteki Erkan Doğan'ın ifadesinin savcılıkta kaçta alındığını öğrenmek istiyorum. Orada hukuksuzluk yapıldı mı tespit edilsin. Aleyhime ifade verenlerin tamamında bir komiserin imzası var. Bu kişi hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Dün burada Erkan Doğan varken 20 organize şube polisi vardı, bugün 2-3 tane var. Neden? Erkan Doğan farklı ifade vermesin diye. Bir vatandaşa devletin memurlarının kumpas kurmaması gerekir. Bana 'bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver' dediler vermedim. Organize şube müdürünü buraya çağırıp dinleyelim. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, çağırılsın soru soralım. Bunlar FETÖ'cü demiyorum ama onların yaptıklarının aynısını yaptılar. Bu bize yapılmış kumpastır. Şevket müdür, Murat Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Kumpasın başında Murat Çelik vardır, savcı vardır.”

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme Başkanı, taleplere ilişkin ara karar kurmak üzere duruşmaya bir süre ara verdi. Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, gizli tanık Ü5 ve M7'nin beyanlarının dosyadan çıkarılması şeklindeki talepler ile bir kısım kolluk görevlilerinin dinlenilmesi taleplerinin reddini istedi. Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı da, gizli tanık M7'nin ifadelerinin dosyadan çıkarılması yönündeki talep ile gizli tanık Ü5'in yeniden dinlenilmesi yönündeki talebin reddedildiğini bildirdi.

Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü’nde görevli polislerin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talep ile Ayhan Bora Kaplan davasının soruşturma aşamasında operasyon yapan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi şeklindeki talepler de yargılamanın esasına katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Duruşma müştekilerin dinlenmesiyle devam ediyor.