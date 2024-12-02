Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar Bekleniyor! Savunmalar Tamamlandı

61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden duruşmasında avukat ve sanıkların savunmaları tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan'ın örgüt yöneticisi olmadığını öne süren avukatı Tarık Teoman, örgüt suçu açısından düşme kararı verilmesini talep etti.

“HER ADIMI POLİSLE PAYLAŞTI” SAVUNMASI

Avukat Teoman, Ayhan Bora Kaplan’ın kendi kurduğu mekanları işlettiğini belirterek, kimsenin mekanına çökmediğini savundu. Teoman “Bu işi bırakmasının sebebi, polis baskısıydı. O kadar yılmıştı ki attığı her adımı polisle paylaştı. Hangi örgüt lideri hayatını bu kadar polisin önünde yaşar” dedi.

‘TRT’ İDDİASI YENİDEN MAHKEMEYE TAŞINDI

Avukat Teoman, Kaplan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT’ye gitmesinin ardından FETÖ’cülerin hedefi haline geldiği iddiasını yeniden mahkeme taşıdı. Soylu’nun mafyası Bora Kaplan’ın yükselişi’ konulu yayınlar yapıldı” diyen Avukat Teoman, Mahfuz Tatar cinayeti ve Semih Arslan'ın ölümüyle ilgili Kaplan'ın üzerine atılı suçların, FETÖ firarisi Ahmet Dönmez'in iddiaları üzerine hazırlandığını iddia etti.

Avukat Teoman, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu ve onun oğlu Fahri Soylu’nun tanık sıfatıyla dinlenmesi talebini tekrarladı.

Mahkeme, sanıklar Yusuf İzzet Savaş ve Burak Kapucu'nun avukatlarının ek süre taleplerini reddetti. Yarın da görülmeye devam edecek olan duruşmada, kararın çıkması bekleniyor.

Kaynak: ANKA