Aydos'ta Orman Yangını! Alevler Evlere Doğru İlerliyor

Aydos Orman'ında yangın çıktı. Evlere doğru ilerleyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Yangın, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin üst kısmında bulunan Aydos Ormanı’nda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede ormanın büyük bir bölümüne yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Aydos'ta Orman Yangını! Alevler Evlere Doğru İlerliyor - Resim : 1

Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de fark edildi.

Helikopterin Aydos Gölü’nden aldığı suyla yangına müdahale ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aydos'ta Orman Yangını! Alevler Evlere Doğru İlerliyor - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Aydos Ormanı’nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Aydos'ta Orman Yangını! Alevler Evlere Doğru İlerliyor - Resim : 3

Görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görülüyor.

Aydos'ta Orman Yangını! Alevler Evlere Doğru İlerliyor - Resim : 4

Kaynak: Ajanslar

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