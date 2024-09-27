Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak devrildi. Hurda yığınına dönen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki 16 ATG 583 plakalı Tofaş marka Şahin model otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan Tofaş, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak zor durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan 4 kişiye ilk müdahalesini yaptı. Yaralılardan 3’ü tedaviyi reddederken diğeri Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA