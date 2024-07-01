Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını!

Aydın’ın Çine ilçesi Kabalar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: İHA