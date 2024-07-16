Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı

Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası’nda başlayan yangın 5. gününe girdi. Bir yangın haberi de ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden geldi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı

Aydın'da Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında 5. güne girilirken, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposu da alevlere teslim oldu.

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 1
Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki odun ve ahşap geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yoğun dumanın yükseldiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 3

Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası’nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangın 5 gündür söndürülemedi. Fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yandı.

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 4

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15’ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 5

Aydın'dan Bir Korkutan Haber Daha! Biri Söndürülemeden Diğeri Başladı - Resim : 6

Kaynak: Ajanslar

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