Aydın'daki yangınlar sürüyor: Kütahya ve Bilecik'teki yangınlar söndürüldü

Aydın’ın Çine ilçesi Kabalar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.

AYDIN EFELER'DE YANGIN

Aydın’ın Efeler ilçesinde de Aytepe Mesire Alanı’nda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Aytepe Mesire Alanı’ndaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.

KÜTAHYA'DA YANGIN

Kütahya'nın tarihi Hisan Kalesi'ndeki ot yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Tarihi Kütahya Kalesi'ndeki otluk ve ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangında 4- badem ağacının da zarar gördüğü belirtildi.

Polis, yangınla alakalı çalışma başlattı.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Arapdede ile Sarıdayı köyleri arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Pazaryeri Orman İşletme Şefliği ve Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olay yerine geldi.

Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 dekar ormanlık alanda zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA