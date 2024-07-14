Aydın'daki Kağıt Fabrikası 3 Gündür Yanıyor: 31 Kişi Dumandan Etkilendi

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 3 güne giren yangında şu ana kadar 31 kişi dumandan etkilendi.

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Aydın'daki Kağıt Fabrikası 3 Gündür Yanıyor: 31 Kişi Dumandan Etkilendi

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 3. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor. Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi de (UMKE) dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor.

Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken, şu ana kadar toplamda 31 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ayrıca bugün alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, çevre illerden de iş makineleri ve köpük araçlarının istendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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