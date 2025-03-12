Aydın'daki Kadın Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor

Aydın'da eşinin otomobilinin yanında ölü olarak bulunan Meltem Menteşeli cinayetinde sır perdesi aralanıyor. 4 çocuk annesi kadının fenomen olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve şüpheli olarak 1 ismin öne çıktığı bildirildi.

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Aydın'daki Kadın Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Meltem Menteşeli, otomobilinin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay, dün akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında bir kadını kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde 13 boş kovan bulundu. Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

8 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, olayı aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, 8 kişinin ifadesine başvurulduğu ve bir şüphelinin öne çıktığı öğrenildi. Meltem Menteşeli’nin TikTok fenomeni olduğu ve yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni aldığı da ortaya çıktı. Menteşeli’nin son paylaşımını ölmeden saatler önce yaptığı belirtilirken, eşiyle birlikte ormanda ağaç kesimiyle uğraştığı bilgisi de edinildi.

Meltem Menteşeli, bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Aydın'da Kadın Cinayeti! 13 Boş Kovan BulunduAydın'da Kadın Cinayeti! 13 Boş Kovan BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Aydın Cinayet TikTok fenomen
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