Aydın'da Zeytinlikte Başlayan Yangın Otobana Sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, otoyolun diğer tarafına da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alındı.

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Işıklı Mahallesi sınırlarında Aydın-İncirliova kara yolu kenarındaki zeytinlikte bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN OTOYOLU AŞARAK YOLUN DİĞER TARAFINA SIÇRADI

Alevler rüzgarında etkisi ve kuru otlar nedeniyle kısa sürede yayılarak Aydın-İzmir otoyolunu aşarak karşı taraftaki Zeybek Mahallesi'ndeki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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