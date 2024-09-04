Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Gözaltı

Aydın’da jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanırken, 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda kubar esrar, 2 bin 102 gram metamfetamin, 80 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 64 adet mühimmat, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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