Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 150 gram kubar esrar ve 40 kök hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'da Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çamköy Mahallesi'nde M.C. isimli şüphelinin evine düzenlendi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda 150 gram kubar esrar ve 40 kök hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi M.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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