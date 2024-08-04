Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 8 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 kişi yakalandı.

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 8 Kişi Yakalandı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre çalışma sonucu yakalanan E.Ö., A.K., M.A.A., C.Ö., K.M., K.K., E.K. ve A.V. isimli 8 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA

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